В Калининградской области простились с убитым отчимом мальчиком

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В городе Черняховске Калининградской области простились с 7-летним мальчиком, которого убил 42-летний отчим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

В память о погибшем мальчике 6 февраля власти округа объявили днем траура. Флаги Российской Федерации, региона, муниципального образования были приспущены. Все развлекательные мероприятия в округе отменили.

Прощание, которое состоялось в кафедральном соборе Архангела Михаила, посетили сотни жителей области. Мальчик будет похоронен на городском кладбище.

"Пришли не только жители Черняховска, многие приехали из сел нашего муниципалитета. Вместе с цветами приносили к гробу игрушки", – рассказал глава администрации округа Сергей Булычев.

По его мнению, причиной трагедии стало сочетание нескольких обстоятельств, однако надо "извлечь из этого урок", чтобы такого больше не произошло.

По делу об убийстве мальчика 4 февраля был задержан его отчим. Следствие выяснило, что вечером 1 февраля мужчина избил пасынка, пока его матери не было дома. На следующий день мальчик умер. Тогда мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

По словам задержанного, он избил мальчика за отказ делать физические упражнения. Согласно предварительной информации, ребенок скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Следователи подозревают его в применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого ребенка.