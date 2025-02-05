Траур объявлен под Калининградом после убийства мальчика

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Власти Черняховского округа Калининградской области объявили 6 февраля днем траура после убийства мальчика. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

"Прощание пройдет 6 февраля в 13:00 в кафедральном соборе Архангела Михаила по адресу улица Суворова, 20", – отмечается в сообщении.

По делу об убийстве мальчика 4 февраля был задержан его отчим. Сообщалось, что вечером 1 февраля мужчина избил пасынка, пока его матери не было дома. На следующий день мальчик умер. Тогда мужчина убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

По словам задержанного, он избил мальчика за отказ делать физические упражнения. Согласно предварительной информации, ребенок скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Следователи подозревают его в применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого ребенка.