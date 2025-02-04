Отчим убитого под Калининградом ребенка заявил, что избил его за отказ заниматься

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Отчим убитого 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом избил его за отказ выполнять физические упражнения. Мужчина дал признательные показания, сообщает телеграм-канал регионального СУ СК.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Согласно предварительным выводам судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля. Изначально следствие утверждало, что мальчик ушел из дома из-за конфликта с родителями и не вернулся. Его тело было обнаружено в болотистой местности.

Позже следователи установили, что вечером 1 февраля мужчина избил пасынка, пока его матери не было дома. На следующий день отчим заметил, что мальчик мертв. Он убедил жену в том, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

Мать убитого мальчика также могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления.