СК: мать убитого под Калининградом мальчика могут привлечь за укрывательство преступления

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Мать убитого в Калининградской области мальчика могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Во время расследования следователи выяснили, что вечером 1 февраля 42-летний мужчина в квартире избил мальчика. Его мать в тот момент не находилась дома. Утром 2-го числа отчим заметил, что пасынок мертв и решил скрыть следы преступления. Он убедил жену в том, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

В это время супруг женщины вывез тело ее сына в болотистую местность в черте города Черняховска, а после якобы пытался помочь найти школьника. Следователи предполагают, что мать мальчика могла знать о смерти ребенка.

При этом, по версии следователей, мать не принимала участия в совершении преступления. Семья не находилась на профилактическом учете, уточнило ведомство.

Сейчас сотрудники регионального СК допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства случившегося. Тело мальчика направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Специалисты уже завершили осмотр места происшествия – квартиры, где жил ребенок, и территории, где было найдено его тело.

В ведомстве также уточнили, что с подозреваемым проводятся следственные мероприятия. Сотрудники регионального СК планируют направить ходатайство об аресте мужчины.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля. Изначально следствие утверждало, что 2 февраля примерно в 21:00 мальчик ушел из дома из-за конфликта с родителями и не вернулся домой. Утром на следующий день мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Ребенка начали искать. Для этого привлекли не только правоохранителей, но и кинологов с волонтерами. В результате тело мальчика было обнаружено в болотистой местности.

