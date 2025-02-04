РИА Новости: подозреваемый в убийстве пасынка под Калининградом сломал ключицу его сестре

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Мужчина, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в Калининградской области, сломал ключицу сестре погибшего. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

По словам собеседника СМИ, инцидент произошел в конце декабря. Тогда мужчина дернул за руку девочку, однако в больницу семья не обратилась. Только спустя время ребенка все-таки привезли в медучреждение, у нее зафиксировали перелом ключицы.

"Девочка лежала в больнице, ее выписали где-то 25 января", – уточнил в беседе с агентством источник в правоохранительных органах.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля. По версии следствия, 2 февраля примерно в 21:00 мальчик ушел из дома из-за конфликта с родителями и не вернулся домой. Утром на следующий день мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Для поиска ребенка привлекли не только правоохранителей, но и кинологов с волонтерами. В результате тело мальчика нашли в болотистой местности. При этом, как заявляют следователи, мать пропавшего школьника не принимала участия в совершении преступления.

