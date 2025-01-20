Суд арестовал убийцу женщины, тело которой нашли в "Запорожце" Куценко

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Дорогомиловский районный суд отправил под арест мужчину, который проходит обвиняемым в деле об убийстве женщины на Кутузовском проспекте Москвы, тело которой нашли в "Запорожце" актера Гоши Куценко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Подсудимому Альберту Абдуллину предстоит оставаться под арестом в течение 1 месяца и 29 суток, то есть вплоть до 21 марта.

Следователи полагают, что Абдуллин убил женщину во время внезапно возникшего конфликта с ней. Для этого он воспользовался похожим на нож предметом, который имел при себе.

Мужчина нанес потерпевшей большое количество колото-резанных ран, говорится в сообщении. При этом удары приходились на различные участки тела, в том числе на область расположения жизненно-важных органов, в результате чего женщина и погибла.

Намереваясь скрыть совершенное преступление, Абдуллин положил тело жертвы в салон автомобиля марки "ЗА3-968". Впоследствии следователи установили, что эта машина принадлежит Куценко.

Тело женщины нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. В тот же день мужчину задержали. В ходе допроса Абдуллин признал вину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.