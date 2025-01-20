Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 19:26

Происшествия

Суд арестовал убийцу женщины, тело которой нашли в "Запорожце" Куценко

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Дорогомиловский районный суд отправил под арест мужчину, который проходит обвиняемым в деле об убийстве женщины на Кутузовском проспекте Москвы, тело которой нашли в "Запорожце" актера Гоши Куценко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Подсудимому Альберту Абдуллину предстоит оставаться под арестом в течение 1 месяца и 29 суток, то есть вплоть до 21 марта.

Следователи полагают, что Абдуллин убил женщину во время внезапно возникшего конфликта с ней. Для этого он воспользовался похожим на нож предметом, который имел при себе.

Мужчина нанес потерпевшей большое количество колото-резанных ран, говорится в сообщении. При этом удары приходились на различные участки тела, в том числе на область расположения жизненно-важных органов, в результате чего женщина и погибла.

Намереваясь скрыть совершенное преступление, Абдуллин положил тело жертвы в салон автомобиля марки "ЗА3-968". Впоследствии следователи установили, что эта машина принадлежит Куценко.

Тело женщины нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. В тот же день мужчину задержали. В ходе допроса Абдуллин признал вину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Читайте также


судыпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика