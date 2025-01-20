Задержанный за убийство женщины, найденной в авто Куценко, признал вину

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина, задержанный за убийство женщины на западе Москвы, в ходе допроса полностью признал вину. Об этом пресс-служба столичного главка СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, злоумышленнику предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским судом Москвы о заключении фигуранта под стражу.

Также установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина во время ссоры со знакомой нанес ей не меньше двух ударов ножом, после чего положил тело в машину во дворе жилого дома с целью скрыть следы преступления.

В тот же день мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

При этом СМИ писали, что автомобиль, в котором нашли труп, может принадлежать актеру Гоше Куценко. Пока актера не допрашивали по факту произошедшего.