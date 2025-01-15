Суд в Саратове арестовал подростка по делу о подготовке убийства депутата

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Волжский районный суд Саратова заключил под стражу до 12 марта 16-летнего подростка, которого подозревают в подготовке убийства депутата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Молодого человека задержали 14 января по подозрению в покушении на убийство депутата. По версии следствия, юноша по указанию неизвестных лиц направился с молотком к месту жительства одного из депутатов области с целью его убийства. Однако по прибытии он узнал, что его нет на месте, поэтому покинул место.

Подросток планировал продолжить свои действия, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности и выполнением общественного долга".

Сам депутат Саратовской областной думы и Герой России Александр Янклович заявил, что покушение на него готовилось за рубежом и курировалось спецслужбами Украины. По его словам, подготовка к данному нападению велась тщательно и долго: злоумышленники следили за его домом и машиной, а также за его передвижениями.

Однако в тот день, когда подросток планировал совершить нападение, он с семьей был на службе в храме. Злоумышленника во время совершения покушения спугнул пес, который залаял во дворе.

