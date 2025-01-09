ТАСС: обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области умер в больнице

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тверской области"

Мужчина, которого обвинили в убийстве своих четверых малолетних детей в Тверской области, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В больницу мужчина был доставлен после попытки суицида.

Тела четверых детей были найдены в частном доме под Тверью 28 декабря 2024 года. По предварительной информации, их убил отец семейства.

Как писали СМИ, во время преступления мужчина запер свою супругу в другой комнате, что помешало ей спасти детей. После попытки самоубийства мужчину госпитализировали. Против него было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Мать погибших детей рассказала, что ее муж был обычным человеком и ничего не указывало на то, что он может напасть. По словам женщины, у нее шестеро детей.