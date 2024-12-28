СК показал видео с места убийства четырех детей в Тверской области

Видео: телеграм-канал "СУ СК РФ по Тверской области"

Следователи опубликовали кадры с места убийства четырех детей в Тверской области. Видеоматериал появился в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Специалисты продолжают работу на месте случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следственный комитет подтвердил причастность отца к убийству малолетних. В ведомстве уточнили, что мужчина после случившегося госпитализирован в больницу.

Матери детей тоже потребовалась помощь медиков, сообщает телеканал "360". К ней приехала бригада скорой.

В момент самого происшествия женщина спала в доме на втором этаже. Мужчина, предварительно, убил трех мальчиков, а также годовалую девочку. Всего, по некоторым данным, в семье шесть детей.

Мужчину могут лишить свободы пожизненно, прокомментировал случившееся юрист Илья Русяев в беседе с News.ru. По словам эксперта, речь идет об убийстве лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

"Это преступление является одним из самых тяжких по российскому законодательству и карается пожизненным лишением свободы либо смертной казнью (на практике замененной на пожизненное заключение, поскольку в России действует мораторий на смертную казнь)", – пояснил он.

Однако есть вероятность, что мужчину признают психически больным. Тогда его отправят на лечение в соответствующее медучреждение, добавил Русяев. Комбинированные меры могут принять, если психическое расстройство не мешало вменяемости. Для оценки состояния подозреваемого проведут ряд экспертиз.

В субботу, 28 декабря, стало известно об обнаружении тел четверых детей в частном доме в Тверской области. Погибшие были найдены в СНТ "Межурка" Калининского округа, на место прибыл первый зампрокурора области Евгений Денисов. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств случившегося.