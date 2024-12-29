Убившему четверых детей в Тверской области предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Тверской области"

Мужчине, которого подозревают в убийстве своих четверых малолетних детей в Тверской области, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

"По ходатайству следствия в отношении фигуранта в медицинском учреждении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Тела четверых детей нашли в частном доме под Тверью утром 28 декабря. По предварительной информации, их убил отец семейства.

Как писали СМИ, во время преступления мужчина запер свою супругу в другой комнате, что помешало ей спасти малолетних. После попытки самоубийства мужчину госпитализировали.

Мать погибших детей рассказала, что ее муж был обычным человеком и ничего не указывало на то, что он может напасть. По словам женщины, у нее шестеро детей, два старших ребенка во время случившегося находились на втором этаже дома.