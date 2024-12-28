Омбудсмен Мосолыгина: помощь оказывается семье в Тверской области, где погибли дети

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тверской области"

В Тверской области членам семьи, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ "Межурка". Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия", – сказала омбудсмен, добавив, что других подробностей для публичного оглашения не будет.

Как подчеркнула Мосолыгина, убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, который не имеет никакого оправдания.

В субботу, 28 декабря, стало известно об обнаружении тел четверых детей в частном доме СНТ в Тверской области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Следственный комитет подтвердил причастность отца к преступлению.

Как писали СМИ, мужчина убил трех мальчиков, а также годовалую девочку. Всего, по некоторым данным, в семье шесть детей. Сам мужчина после случившегося был госпитализирован в больницу. Матери тоже потребовалась помощь медиков.