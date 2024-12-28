ТАСС: отец четверых погибших под Тверью детей подозревается в их убийстве

Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемый в убийстве четверых детей под Тверью – их собственный отец, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным собеседника издания, мужчина попытался покончить с собой. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Тела четверых детей в частном доме в СНТ "Межурка" Калининского округа Тверской области были обнаружены 28 декабря. По версии СМИ, во время преступления мужчина запер свою жену в другой комнате, что помешало ей спасти малолетних.

