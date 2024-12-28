Мать убитых под Тверью четверых детей рассказала подробности произошедшего

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

Мать четверых детей, которых убил отец семейства в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа Тверской области, рассказала, что не знает, почему ее супруг так поступил, передает газета "Известия".

"Сама в шоке, сама не знаю, как так случилось. Я дома была, пошла в туалет. Пришла, уже дверь закрыта была", – сказала женщина.

Она добавила, что кричала мужу, однако, когда дверь открылась, дети уже были убиты. По ее словам, супруг был обычным человеком и не было ничего, что указывало бы на то, что он может напасть на своих детей. Женщина отметила, что у нее было шестеро детей, два старших ребенка во время случившегося были на втором этаже дома.

Тела четверых детей были найдены в частном доме в Тверской области утром 28 декабря. Предварительно, их убил отец семейства. По версии СМИ, во время преступления мужчина запер свою жену в другой комнате, что помешало ей спасти малолетних. Сейчас он задержан и находится в реанимации после попытки самоубийства.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".