RT: тело женщины нашли в машине, принадлежащей Гоше Куценко

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в автомобиле, который может принадлежать актеру Гоше Куценко. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Машина стояла во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Самого актера пока еще не допрашивали по факту произошедшего. Представитель Куценко утверждает, что претензий у его клиента по факту произошедшего нет.

Подозреваемый в убийстве женщины уже задержан. Как сообщает пресс-служба столичного СК, в ночь на 19 января нетрезвый мужчина нанес во время ссоры не менее двух ножевых ранений знакомой. В результате женщина скончалась прямо на месте происшествия.

Для того чтобы скрыть следы преступления, задержанный положил тело в припаркованную во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте машину. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – уточнили в ведомстве.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение задержанного к уголовной ответственности.

