20 января, 17:00Происшествия
Проектировщики столицы помогли обнаружить тело в "Запорожце" Куценко и найти убийцу
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Столичные проектировщики помогли найти тело женщины в "Запорожце" актера Гоши Куценко и мужчину, причастного к убийству. Об этом источник рассказал Москве 24.
В ночь убийства злоумышленник попытался проникнуть в их офис, который находился недалеко от указанного автомобиля. Он выбил стекло, но внутрь так и не попал: его спугнула сигнализация.
Утром сотрудники офиса обратились к правоохранителям. Во время исследования территории около соседнего медцентра были найдены следы крови, которые вели к машине, где впоследствии нашли тело жертвы и спавшего рядом убийцу.
Источник предположил, что мужчина убил женщину рядом с медцентром, снял с нее сапоги, притащил к "Запорожцу", положил в авто и уснул рядом с телом. Расследование инцидента продолжается.
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина во время ссоры со знакомой нанес ей не меньше двух ударов ножом, после чего положил тело в машину во дворе жилого дома с целью скрыть следы преступления.
В тот же день мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.
Куценко, в свою очередь, узнал об обнаружении тела женщины в его автомобиле, находясь на съемках. Он выразил соболезнования родным погибшей.