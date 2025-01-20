Проектировщики столицы помогли обнаружить тело в "Запорожце" Куценко и найти убийцу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Столичные проектировщики помогли найти тело женщины в "Запорожце" актера Гоши Куценко и мужчину, причастного к убийству. Об этом источник рассказал Москве 24.

В ночь убийства злоумышленник попытался проникнуть в их офис, который находился недалеко от указанного автомобиля. Он выбил стекло, но внутрь так и не попал: его спугнула сигнализация.

Утром сотрудники офиса обратились к правоохранителям. Во время исследования территории около соседнего медцентра были найдены следы крови, которые вели к машине, где впоследствии нашли тело жертвы и спавшего рядом убийцу.

Источник предположил, что мужчина убил женщину рядом с медцентром, снял с нее сапоги, притащил к "Запорожцу", положил в авто и уснул рядом с телом. Расследование инцидента продолжается.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина во время ссоры со знакомой нанес ей не меньше двух ударов ножом, после чего положил тело в машину во дворе жилого дома с целью скрыть следы преступления.

В тот же день мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Куценко, в свою очередь, узнал об обнаружении тела женщины в его автомобиле, находясь на съемках. Он выразил соболезнования родным погибшей.

