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Новости

20 января, 14:48

Происшествия

Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с убийством женщины, найденной в его машине

Фото: телеграм-канал "Гоша Куценко"

Актер Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с убийством женщины, найденной в его автомобиле. Он выразил соболезнования родным погибшей.

"Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан", – написал актер в своем телеграм-канале.

Тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. По данным правоохранителей, нетрезвый мужчина во время ссоры со знакомой несколько раз ударил ее ножом, после чего положил тело в машину во дворе жилого дома с целью скрыть следы преступления.

В тот же день мужчину задержали, в ходе допроса он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

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