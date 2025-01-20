Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с убийством женщины, найденной в его машине

Фото: телеграм-канал "Гоша Куценко"

Актер Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с убийством женщины, найденной в его автомобиле. Он выразил соболезнования родным погибшей.

"Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан", – написал актер в своем телеграм-канале.

Тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте 19 января. По данным правоохранителей, нетрезвый мужчина во время ссоры со знакомой несколько раз ударил ее ножом, после чего положил тело в машину во дворе жилого дома с целью скрыть следы преступления.

В тот же день мужчину задержали, в ходе допроса он полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.