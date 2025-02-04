Полиция не получала жалоб на семью убитого в Калининградской области ребенка

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Полиция не получала жалоб на семью в Черняховске, где убили ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

"Семья проживает в городе Черняховске Калининградской области. На учете в ПДН МО МВД России Черняховский семья ранее не состояла и не состоит. Каких-либо сообщений от субъектов профилактики, а также заявлений от граждан по факту совершения в отношении детей противоправных действий в органы внутренних дел не поступало", – уточняется в публикации.

Житель Калининградской области был задержан по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске. Тело мальчика нашли в болотистой местности. До обнаружения трупа полиция считала, что ребенок ушел из дома из-за конфликта с родителями.

Позже следователи установили, что вечером 1 февраля мужчина избил пасынка, пока его матери не было дома. На следующий день отчим заметил, что мальчик мертв. Он убедил жену в том, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело. Теперь мать убитого мальчика также могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления.