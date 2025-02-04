Стихийный мемориал появился в Калининграде в память об убитом мальчике

Фото: телеграм-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы"

На площади Победы в Калининграде появился стихийный мемориал в память об убитом 7-летнем мальчике. Жители приносят цветы и игрушки к Триумфальной колонне, передает ТАСС.

Здесь разместили фотографии мальчика, лампадки и детские игрушки. Также аналогичный мемориал появился в Черняховске. Там жители несут цветы к памятнику Барклаю-де-Толли.

О задержании жителя Калининградской области по подозрению в убийстве 7-летнего пасынка в городе Черняховске стало известно 4 февраля. Изначально следствие утверждало, что вечером 2 февраля мальчик ушел из дома из-за конфликта с родителями и не вернулся. Утром на следующий день мать ребенка заявила в полицию о пропаже сына.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Позже тело мальчика было обнаружено в болотистой местности.

Следователи выяснили, что вечером 1 февраля мужчина избил пасынка, пока его матери не было дома. На следующий день отчим заметил, что мальчик мертв. Он убедил жену в том, что ей нужно обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело в болотистую местность.

При этом, по данным следствия, мать мальчика могла знать о смерти ребенка. Ее могут привлечь к ответственности за укрывательство преступления.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.