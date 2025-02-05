Двое детей сбежали из детсада в Твери

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Двое детей сбежали из детского сада в Твери. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, двое детей 2020 года рождения не вернулись с прогулки, которая проходила на территории дошкольного учреждения, а после самостоятельно ушли из детсада. Уточнялось, что на место выехал прокурор Московского района Твери Иван Чурилов.

На данный момент малыши найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего прокуратура Московского района начала проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения.

Ранее следователи возбудили дело после того, как мальчик остался без присмотра и сам ушел из детского сада в Егорьевске. Тогда ребенка без верхней одежды увидели прохожие и сообщили в полицию.

