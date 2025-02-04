Омский школьник провалился под лед, пытаясь спасти упавший телефон

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Омский школьник провалился под лед, когда пытался спасти упавший телефон. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"В пожарную службу Омска поступило сообщение о провале в реку Омь 16-летнего подростка. Звонивший сообщил, что вместе с другом прогуливался вдоль водоема, у товарища упал телефон на лед, он полез за гаджетом и провалился", – говорится в публикации.

Подростку удалось самому выбраться из воды, однако лед вокруг начал раскалываться, и ему пришлось лечь и не двигаться до приезда спасателей. Прибывшая бригада вытащила школьника с помощью веревки и штурмовой лестницы.

Ранее двое детей упали в реку в Тверской области, четырехлетнего мальчика спасли и доставили в медицинское учреждение. Семилетняя девочка утонула. Инцидент произошел в населенном пункте Киверичи Рамешковского муниципального округа.

