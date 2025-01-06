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Новости

06 января, 22:14

Происшествия

Шесть снегоходов со взрослыми и детьми провалились под лед в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Шесть снегоходов со взрослыми и детьми провалились под лед рядом с турбазой "Авиаретро" в Прионежском районе Карелии. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

Всех людей спасли и доставили на берег к турбазе. В оперштабе уточнили, что ни у кого не выявлено тяжелых травм.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, среди 11 человек было трое детей.

Ранее две девочки провалились под лед в Кирово-Чепецке. Одну из них удалось спасти, ее доставили в больницу с переохлаждением. Следователи намерены выяснить детали случившегося. Кроме того, будет проведена проверка, в рамках которой специалисты оценят условия проживания и воспитания девочек.

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