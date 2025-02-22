22 февраля, 16:10Происшествия
Мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома на северо-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна четвертого этажа жилого дома на улице Циолковского в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Четырехлетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошел к окну, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты четвертого этажа", – уточнило ведомство.
В результате ребенок был госпитализирован.
Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области. Детей госпитализировали. При этом врачи не выявили угрозы для их жизни и здоровья.
Между тем омский школьник провалился под лед, когда пытался спасти упавший телефон. Подростку удалось самому выбраться из воды, однако лед вокруг начал раскалываться, и ему пришлось лечь и не двигаться до приезда спасателей. Прибывшая бригада вытащила его с помощью веревки и штурмовой лестницы.
Мужчина рассказал, как спас 11-месячную девочку на трассе в Подмосковье