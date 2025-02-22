Мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна четвертого этажа жилого дома на улице Циолковского в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Четырехлетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошел к окну, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты четвертого этажа", – уточнило ведомство.

В результате ребенок был госпитализирован.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна третьего этажа в Муроме Владимирской области. Детей госпитализировали. При этом врачи не выявили угрозы для их жизни и здоровья.

Между тем омский школьник провалился под лед, когда пытался спасти упавший телефон. Подростку удалось самому выбраться из воды, однако лед вокруг начал раскалываться, и ему пришлось лечь и не двигаться до приезда спасателей. Прибывшая бригада вытащила его с помощью веревки и штурмовой лестницы.

