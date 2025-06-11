Осенняя погода придет в Москву в праздничные выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Осенняя погода с дождями и усилением ветра прогнозируется в Москве в предстоящие праздники, с 12 по 15 июня, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Погода не порадует в эти выходные дни, температура будет ниже нормы на 2–3 градуса", – рассказала она в беседе с Агентством "Москва".

Согласно прогнозу Поздняковой, только 12 июня обойдется без сильных осадков, а температура воздуха поднимется не выше 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 10–12 градусов.

На следующий день, 13 июня, дождя будет больше, зато температура останется в пределах таких же значений, отметила Позднякова. При этом 14-го числа на температуру повлияет высотный циклон осеннего типа, который принесет дождливую погоду на весь день.

Особенно сильные осадки ожидаются ночью и утром, подчеркнула синоптик. Кроме того, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

"Погода крайне неблагоприятная, температура низкая – от 17 до 19 градусов в Москве", – продолжила она.

Дожди прекратятся только во второй половине дня 15 июня. Днем температура вновь поднимется до 20–22 градусов. В начале следующей недели ожидается улучшение погодных условий, заключила метеоролог.

Несмотря на прогнозируемое потепление, 30-градусной жары в Москве можно не ждать минимум до 19 июня. Тем не менее столицу ожидает период влияния южного потока продолжительностью около 1–1,5 месяца.

Однако точный период спрогнозировать невозможно. Как объяснили метеорологи, никакие технологии не могут сделать долгосрочные прогнозы погоды. Уверенно можно говорить только о погоде в ближайшие недели.

