Синоптик Вильфанд: один год из следующих пяти станет самым теплым в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2024 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик сослался на недавно вышедший отчет Всемирной метеорологической организации, в подготовке которого активно участвовал Росгидромет.

"И этот отчет тревожный", – цитирует его ТАСС.

Согласно документу, существует вероятность в 70%, что в период с 2025 по 2029 год среднегодовое повышение температуры превысит 1,5 градуса. Однако Вильфанд обратил внимание, что данное значение противоречит Парижскому соглашению по климату.

Кроме того, в новом отчете говорится, что потепление в Арктике, сопровождающееся таянием ледников, в течение пяти следующих зим будет происходить в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, подчеркнул метеоролог. Также он предупредил о значительном сокращении площади морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения снежных зим в России. По данным специалистов Гидрологического института, потепление в стране происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Причем изменения климата уже приводят к снижению количества снега, увеличению водности рек и озер, а также росту числа погодных аномалий. Все чаще фиксируются ливни, ураганы, торнадо и лесные пожары.

