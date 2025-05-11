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11 мая, 09:30

Общество

Ученые предупредили о росте грибковых инфекций на фоне глобального потепления

Ученые предупредили о росте грибковых инфекций на фоне глобального потепления

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Климатические изменения делают условия на планете все более благоприятными для опасных грибков. Один из них – аспергиллус – может вызывать тяжелое заболевание, которое не лечится антибиотиками. По оценкам специалистов, к концу века заболеваемость аспергиллезом может вырасти почти на 80%.

В зоне риска – люди с хроническими болезнями легких и те, кто работает с бумагой, мукой и тканями. Симптомы включают сильный кашель с кровью и жар. Хотя грибок встречается повсеместно, включая офисы и вентиляцию, вирусологи призывают не поддаваться панике: массовых вспышек пока не зафиксировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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