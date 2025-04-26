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26 апреля, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, чем опасен варикоз

"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, чем опасен варикоз

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У кого чаще всего развивается варикозное расширение вен? К каким последствиям он может привести? Правда ли, что его можно заподозрить даже когда еще нет проявлений? Что делать уже сейчас, чтобы в будущем эта болезнь не возникла? Какие упражнения помогут снизить риск развития варикоза?

Какая одежда его провоцирует, а какая от него защищает? Насколько эффективны для профилактики варикоза препараты-венотоники и компрессионное белье? Какие продукты добавить в рацион тем, у кого есть варикоз?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответил врач сердечно-сосудистый хирург ГКБ имени Иноземцева Даниил Сыромятников.

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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