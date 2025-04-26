26 апреля, 20:00Общество
"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, чем опасен варикоз
У кого чаще всего развивается варикозное расширение вен? К каким последствиям он может привести? Правда ли, что его можно заподозрить даже когда еще нет проявлений? Что делать уже сейчас, чтобы в будущем эта болезнь не возникла? Какие упражнения помогут снизить риск развития варикоза?
Какая одежда его провоцирует, а какая от него защищает? Насколько эффективны для профилактики варикоза препараты-венотоники и компрессионное белье? Какие продукты добавить в рацион тем, у кого есть варикоз?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответил врач сердечно-сосудистый хирург ГКБ имени Иноземцева Даниил Сыромятников.