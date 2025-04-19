"Доктор 24. Темы недели": врач рассказал, почему жители мегаполисов страдают от бессонницы

Почему жители больших городов часто страдают от бессонницы? Симптомом каких заболеваний может быть бессонница?

Как создать идеальные условия для сна в квартире? Какие продукты добавить в рацион перед сном, чтобы крепче спать? Нужно ли принимать мелатонин дополнительно? И какие еще методы помогут быстрее заснуть?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответили эксперты.