Новые тематические карты "Тройка" посвятили сервису "МультиТранспорт"

Фото: телеграмм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" в честь сезонного запуска поездок на самокатах и велосипедах в сервисе "МультиТранспорт" выпущены в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Карты "Тройка" – это не только удобный способ оплаты проезда, но и возможность познакомить пассажиров с современным сервисом "МультиТранспорт". Благодаря ему москвичи и гости столицы могут настроить выгодный тариф для поездок на разных видах транспорта", – рассказал Ликсутов.

"МультиТранспорт" представляет собой единый абонемент, который позволяет сэкономить до 30% на поездках на городском транспорте, такси, велосипедах и самокатах. Узнать подробнее о нем можно в приложении "Метро Москвы".

Кроме того, купить новые карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная" столичного метрополитена или на маркетплейсах.

Ранее в столице выпустили тематические "Тройки" с изображениями выставленных в Третьяковской галерее картин. На них представлены полотна "Над вечным покоем" пейзажиста Исаака Левитана, "Охотники на привале" живописца Василия Перова и "Новенькая в школе" художницы Эмилии Шанкс.

До этого появились "Тройки", посвященные картинам "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина.

