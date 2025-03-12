В Москве выпустили новую коллекцию "Троек" с картинами Третьяковской галереи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Четыре картины Третьяковской галереи появились на лимитированной коллекции карт "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На новых картах изображены шедевры галереи – "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина.

Лимитированные "Тройки" можно купить на стойках "Живое общение", на маркетплейсах, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Ранее Дептранс уже выпускал карты "Тройка", посвященные искусству и художникам, отметил заммэра Максим Ликсутов. На них размещали портрет Ильи Репина и картины из экспозиции "Адепты красного. Малявин&Архипов".

Кроме того, в конце февраля в продажу были запущены другие "Тройки", выпущенные совместно с галереей. На лимитированных версиях были изображены картины "Московский дворик" Василия Поленова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Березовая роща" Архипа Куинджи.