Картины Третьяковской галереи вновь появились на "Тройках"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Картины Третьяковской галереи вновь появились на картах "Тройка". Об этом Дептранс сообщил в телеграм-канале.

На четырех лимитированных версиях карты изображены картины "Московский дворик" Василия Поленова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Березовая роща" Архипа Куинджи.

Проездные можно приобрести во флагманских магазинах на станциях "Трубная", "Маяковская", маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries, а также на стойках "Живое общение".

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, выпуск "Троек" не стало первым проектом ведомства и галереи. Ранее москвичи могли купить карты, посвященные художнику Илье Репину и выставке "Адепты красного. Малявин&Архипов".

Кроме того, жители и гости столицы могут приобрести две новые "Тройки", созданные Московским международным Домом музыки (ММДМ). Они приурочены к 20-летию со дня торжественного открытия большого концертного органа в ММДМ, который символизирует музыкальную культуру Москвы.