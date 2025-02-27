27 февраля, 11:24Транспорт
Картины Третьяковской галереи вновь появились на "Тройках"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Картины Третьяковской галереи вновь появились на картах "Тройка". Об этом Дептранс сообщил в телеграм-канале.
На четырех лимитированных версиях карты изображены картины "Московский дворик" Василия Поленова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Березовая роща" Архипа Куинджи.
Проездные можно приобрести во флагманских магазинах на станциях "Трубная", "Маяковская", маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries, а также на стойках "Живое общение".
Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, выпуск "Троек" не стало первым проектом ведомства и галереи. Ранее москвичи могли купить карты, посвященные художнику Илье Репину и выставке "Адепты красного. Малявин&Архипов".
Кроме того, жители и гости столицы могут приобрести две новые "Тройки", созданные Московским международным Домом музыки (ММДМ). Они приурочены к 20-летию со дня торжественного открытия большого концертного органа в ММДМ, который символизирует музыкальную культуру Москвы.
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