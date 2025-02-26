26 февраля, 10:25Транспорт
Дептранс и Московский международный Дом музыки выпустили новые "Тройки"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс совместно с Московским международным Домом музыки (ММДМ) выпустил две новые карты "Тройка". Об этом сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.
По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новые карты приурочены к 20-летию со дня торжественного открытия большого концертного органа в ММДМ, который символизирует музыкальную культуру Москвы.
Кроме того, орган стал одним из самых больших в Европе. Его высота составляет более 14 метров.
Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине столичной подземки и на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON и Wildberries.
Ранее Дептранс совместно с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) выпустили новую тематическую карту "Тройка". На ней изображена эмблема ведомства и надпись о том, что государственная инспекция стоит на страже трудовых прав и интересов работников с 1882 года.
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