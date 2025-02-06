06 февраля, 10:26Транспорт
Дептранс и Роструд выпустили новую карту "Тройка"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Столичный Дептранс совместно с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) выпустили новую тематическую карту "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
На карте изображена эмблема Роструда и надпись о том, что государственная инспекция стоит на страже трудовых прав и интересов работников с 1882 года.
"Московский метрополитен – это уникальная транспортная система, которая ежедневно обслуживает миллионы пассажиров. На портале "Работа в России" представлена информация о более 7 500 вакантных рабочих мест, которые предлагает столичное метро", – добавил Ликсутов.
Купить новую карту можно в магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", на точках "Живое общение", в онлайн-магазине и на маркетплейсах.
До этого в столице выпустили тематическую "Тройку" в честь 275-летия Московской архитектурной школы. На ней изображена работа советского архитектора "Архитектурная фантазия". Чуть ранее были выпущены две карты с картинами "Крестьянка" Абрама Архипова и "Вихрь" Филиппа Малявина. Полотна художников можно увидеть на выставке в Третьяковской галерее.
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