Дептранс и Роструд выпустили новую карту "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) выпустили новую тематическую карту "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На карте изображена эмблема Роструда и надпись о том, что государственная инспекция стоит на страже трудовых прав и интересов работников с 1882 года.

"Московский метрополитен – это уникальная транспортная система, которая ежедневно обслуживает миллионы пассажиров. На портале "Работа в России" представлена информация о более 7 500 вакантных рабочих мест, которые предлагает столичное метро", – добавил Ликсутов.

Купить новую карту можно в магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", на точках "Живое общение", в онлайн-магазине и на маркетплейсах.

До этого в столице выпустили тематическую "Тройку" в честь 275-летия Московской архитектурной школы. На ней изображена работа советского архитектора "Архитектурная фантазия". Чуть ранее были выпущены две карты с картинами "Крестьянка" Абрама Архипова и "Вихрь" Филиппа Малявина. Полотна художников можно увидеть на выставке в Третьяковской галерее.

