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02 апреля, 10:59

Транспорт

Тематические "Тройки" с картинами из Третьяковской галереи выпущены в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические "Тройки" с изображениями выставленных в Третьяковской галерее картин выпущены в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что на трех созданных вместе с Третьяковской галереей картах представлены следующие картины: "Над вечным покоем" пейзажиста Исаака Левитана, "Охотники на привале" живописца Василия Перова и "Новенькая в школе" художницы Эмилии Шанкс.

Граждане могут приобрести новые "Тройки" на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная" Московского метрополитена или на маркетплейсах.

Ранее столичный Дептранс выпускал четыре "Тройки", посвященные искусству и художникам, представленным в Третьяковской галерее. Например, на картах были изображены "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина.

"Тройка" стала символом московского транспорта

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