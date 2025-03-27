Тематические "Тройки" с медведицей Машей и гиеной Акелой появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в продаже появились семь новых тематических карт "Тройка", разработанных совместно с Московским зоопарком. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На 4 новых картах изобразили малайскую медведицу Машу – самый редкий вид медведей, занесенный в Красную книгу, на 3 – гиену Акелу, которая родилась летом 2024 года в Московском зоопарке.

В департаменте отметили, что большой популярностью у пассажиров пользовались тематические "Тройки" с изображениями манула Тимофея и панды Катюши.

Приобрести проездные карты можно на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".

Ранее Дептранс выпустил лимитированную коллекцию карт "Тройка" с 4 картинами Третьяковской галереи. На новых картах изображены шедевры галереи – "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина.

В конце февраля в продажу были запущены другие "Тройки", выпущенные совместно с галереей.