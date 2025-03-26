Стартовал прием заявок на детский конкурс "Создай новую карту москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался прием заявок на конкурс детских рисунков "Создай новую карту москвича". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Заявки принимаются до 13 апреля, принять участие в конкурсе смогут столичные школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Им предстоит нарисовать героев известных русских сказок и былин на улицах Москвы.

"Автор лучшей работы будет учиться в Строгановской детской академии дизайна, а с его рисунком изготовят настоящие карты москвича", – отметили в ведомстве.

По словам гендиректора "Московского социального регистра" Ивана Бутурлина, последний раз дизайн карты менялся в 2018 году. Он подчеркнул, что нет ничего более искреннего, чем детские рисунки.

"Мы приглашаем столичных школьников проявить свои творческие таланты и побороться за главные призы конкурса, а всех голосующих – посмотреть на родной город глазами детей", – подчеркнул Бутурлин.

Кроме того, подать заявку смогут родители или законные представители ребенка. Для этого нужно авторизоваться на странице конкурса через учетную запись официального сайта мэра столицы и заполнить анкету. Всего можно отправить до трех рисунков.

Жюри составит шорт-лист из 30 рисунков в возрастных категориях от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В свою очередь, москвичи смогут выбрать по 15 работ в каждой возрастной категории. Голосование будет проходить на странице конкурса и в "Активном гражданине".

В финале выберут одного победителя, который и получит Гран-при, а также призеров с первого по третье место из каждой возрастной группы. Призеры проекта "Создай новую карту москвича" смогут сходить на экскурсию и посетить мастер-классы в Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова, а также получить памятные подарки от магазина товаров для творчества.

Объявление итогов и награждение победителей состоится 1 июня в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Здесь же будет выставка рисунков финалистов конкурса. Ожидается, что новую карту будут выдавать в течение учебного года 2025–2026 годов.

"Получить ее смогут дети до 14 лет включительно, которые впервые получают карту или являются участниками конкурса", – заключили в департаменте.

Ранее в Москве появилась лимитированная коллекция карт "Тройка" с четырьмя картинами Третьяковской галереи. На новых картах изображены "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина. Лимитированные "Тройки" можно купить на стойках "Живое общение", на маркетплейсах, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

