24 марта, 09:58Транспорт
В Москве выпустили билет "Единый", посвященный проекту "Путешествие по России"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве выпустили новый тематический проездной билет "Единый", который посвятили проекту "Путешествие по России" Национального центра "Россия". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Новый "Единый" является не только удобным проездным, но и возможностью напомнить горожанам и туристам о богатстве и разнообразии страны, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, проект "Путешествие по России" позволит познакомиться с достижениями всех российских регионов.
Приобрести тематические "Единые" москвичи и гости столицы могут в кассах и автоматах на всех станциях Московского метрополитена.
Ранее в столице выпустили лимитированную коллекцию карт "Тройка". На них изображены четыре картины Третьяковской галереи – "Смотрины" Николая Неврева, "Гости" Абрама Архипова, "В праздник" Николая Кузнецова и "Рожь" Ивана Шишкина.
Тематические "Тройки" можно купить на стойках "Живое общение", маркетплейсах, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".
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