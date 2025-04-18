Владыка Маркелл заявил, что Благодатный огонь доставят в Молдавию другие священники

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Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл заявил, что вместо него в Молдавию Благодатный огонь будет доставлен другой группой священников. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 18 апреля, священнослужителя вновь не выпустили из Молдавии в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня.

"Полиция забрала мой паспорт и вернула его только после взлета самолета", – сказал архиепископ, добавив, что с его стороны не смогли выявить каких-либо нарушений.

Кроме того, он выразил сожаление в отношении действий сотрудников правоохранительных органов, отметив хорошее обращение со стороны полицейских. Маркелл также поблагодарил людей за поддержку.

17 апреля власти Молдовы задержали архиепископа в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в Израиль. В пограничной службе заявили, что священнослужитель якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета, однако Маркелл опроверг эти утверждения.

Позже священнослужитель заявил, что планирует вылететь в Иерусалим 18 апреля. Он намекнул на неформальное давление, оказываемое на представителей духовенства.

При этом по пути в аэропорт Кишинева его неоднократно задерживала полиция, поделился Маркелл. По его словам, по дороге в аэропорт им пришлось сменить четыре автомобиля.