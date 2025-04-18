Владыка Маркелл надеется, что он вылетит в Израиль за Благодатным огнем

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Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл надеется, что в пятницу, 18 апреля, он вылетит в Иерусалим за Благодатным огнем.

"Я очень надеюсь, что сегодня все же смогу вылететь за Благодатным огнем. Вчерашняя ситуация, на мой взгляд, не была случайной", – цитирует РИА Новости архиепископа.

При этом священнослужитель отметил, что никаких официальных разъяснений он до сих пор не получил. Маркелл также выразил обеспокоенность тем, что многие решения воспринимаются без должного осмысления. Так он намекнул на неформальное давление, оказываемое на представителей духовенства.

Кроме того, по пути в аэропорт Кишинева для вылета 18 апреля его неоднократно задерживала полиция.

"Мы немного опоздали, потому что по дороге в аэропорт нам пришлось сменить четыре автомобиля. Полиция останавливала нас в дороге несколько раз. Но все будет хорошо, мы сможем доставить в Молдавию Благодатный огонь", – сказал Маркелл, призвав не усугублять ситуацию в канун Светлой Пасхи.

17 апреля власти Молдовы задержали архиепископа в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в Израиль. В пограничной службе заявили, что священнослужитель якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета, однако Маркелл опроверг эти утверждения.

В РПЦ рассматривают инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминации и ограничение верующих. Отмечается, что инцидентом уже заинтересовались в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).