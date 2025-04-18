Протоиерей Потокин: мусульманам и иудеям можно есть пасхальную трапезу

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Мусульмане и иудеи могут употреблять в пищу пасхальные куличи, если они того желают, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

По его мнению, представители других религий, скорее всего, не станут есть этот продукт, поскольку он является освященным. Однако все зависит от отношения каждого человека к такой пище.

"Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать? Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит", – пояснил Потокин в беседе с РИА Новости.

Более того, протоиерей считает, что православные люди могут предложить мусульманам разделить трапезу и такой шаг будет хорошей идеей.

В свою очередь, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов раскрыл сакральный смысл Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня для христиан. По его словам, он свидетельствует об их истинной вере.

Харитонов напомнил, что Благодатный огонь сходит только перед православной Пасхой, по молитвам патриарха. Причем первое время он не обжигает даже бороды.

"Это схождение Благодатного огня для нас является таким чудесным свидетельством правды, истины Христова воскресения. Это подтверждает, что Христос воскрес <...> и мы все воскреснем", – рассказал он в беседе с News.ru.

Лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя, 19 апреля. Его примут в аэропорту Внуково представители епархий, но широкой встречи не будет.

Также Благодатный огонь планируется привезти в приграничье, в том числе в Белгород, Брянск, Курск и многие другие города России.