Благодатный огонь доставят в столичные храмы 19 апреля

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Лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя, 19 апреля. Об этом сказано на сайте Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

Представители организации уточнили, что в аэропорту Внуково Благодатный огонь примут представители различных епархий. Однако широкой встречи не планируется.

"Все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады", – указали в фонде, предложив ознакомиться с перечнем храмов, куда будет доставлен Благодатный огонь.

Также огонь планируется привезти в приграничье, в том числе в Белгород, Брянск, Курск и многие другие города России.

Ранее зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался против того, чтобы Пасху превращали в "гастрономический фестиваль за счет потери глубоких религиозных смыслов этого праздника".

По его словам, пасхальное застолье должно сопровождать, но не подменять собой духовный смысл праздника. Кипшидзе указал, что подлинную радость обретают лишь через молитву, пост, участие в богослужениях и добрые дела, а не через гастрономические удовольствия.