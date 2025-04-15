В РПЦ осудили превращение Пасхи в "пиршество"

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался против того, чтобы Пасху превращали в "пиршество". Об этом он сообщил в беседе с RT.

"Церковь не устанавливает какого-то единственно верного рецепта куличей, здесь возможно многообразие. Однако мы против того, чтобы Пасха превращалась в гастрономический фестиваль за счет потери глубоких религиозных смыслов этого праздника", – отметил он.

Кипшидзе подчеркнул, что пасхальное застолье должно сопровождать, но не подменять собой духовную радость праздника.

Он убежден, что подлинную духовную радость обретают лишь через молитву, пост, участие в богослужениях и добрые дела, а не через гастрономические удовольствия. По его словам, сейчас такие времена, что кулич за 37 тысяч рублей просто не полезет в горло человеку, если он полностью не потерял эмпатию.

Ранее врач-диетолог Екатерина Килипко порекомендовала украсить праздничный стол овощами, фруктами и зеленью. Это поможет сбалансировать рацион и снизит нагрузку на ЖКТ.

Пасхальные куличи лучше всего приобретать в официальных торговых точках. Изделие должно выглядеть аккуратно – с сухой верхушкой и гладкой поверхностью.