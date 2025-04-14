Пасхальные инсталляции появились у вестибюлей метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пасхальные инсталляции высотой 4,7 метра появились рядом с вестибюлями станций столичного метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Московский транспорт участвует в важных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К значимым событиям мы регулярно украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

У транспортных объектов украшения устанавливают уже второй год подряд, указал он. В этот раз ими до 21 апреля можно полюбоваться около выходов № 1 станций "Парк культуры" и "Краснопресненская", а также у здания Северного речного вокзала.

По словам вице-мэра, для создания инсталляций использовались около 8 тысяч декоративных цветов.

На время пасхальных праздников в Москве поменяют график общественного транспорта. Автобусы будут следовать по специальным маршрутам на Пасху, Красную горку и Радоницу. На них можно будет в том числе добраться до кладбищ.

Кроме того, будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта. В ночь на Пасху 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. Вместе с тем 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта продолжат свою работу.

