Врач Сухорукова: людям с целиакией и диабетом не рекомендуется есть пасхальные куличи

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Людям, страдающим от целиакии и диабета, рекомендуется отказаться от сдобных куличей на Пасху, рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова.

В первую очередь такая выпечка может быть вредна для тех, кто следит за своим весом, и для болеющих сахарным диабетом, поскольку изделие содержит много сахара и калорий, что может привести к проблемам с сосудами.

"От пасхальных куличей следует отказаться людям с целиакией или непереносимостью глютена", – продолжила Сухорукова в беседе с News.ru.

Гастроэнтеролог пояснила, что в традиционном рецепте используется мука, содержащая глютен, который может вызвать нежелательные реакции, например боли в желудке, диарею, а также общее недомогание.

Более того, отказаться от употребления традиционной пасхальной выпечки стоит и людям, страдающим от тяжелых аллергических реакций на определенные продукты, такие как орехи, изюм или цитрусовые.

Под ограничения подпадают и пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, среди которых желчнокаменная болезнь, холецистит или панкреатит, заключила Сухорукова.

На Пасху важно разнообразить праздничный стол овощами, фруктами и зеленью, чтобы избежать переедания белковых продуктов после Великого поста, советовала ранее врач-диетолог Екатерина Килипко.

В пост организм недополучает животный белок, что снижает мышечную массу, однако и переход на привычную пищу должен быть постепенным, чтобы не вызвать обострение панкреатита. В связи с этим Килипко рекомендовала съедать на праздник не более трех яиц, 120–130 граммов мяса и 100–150 граммов творожной пасхи. Кулич можно съесть один-два раза по 100–120 граммов.

