Россияне в среднем потратят на подготовку к Пасхе 2,5 тыс руб

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Россияне в среднем планируют потратить на подготовку к Пасхе 2,5 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратиться на Пасху больше всего – около 3 тысяч рублей, меньше всего (до 1,5 тысячи рублей) – жители Вологды, Калининграда, Рязани и Челябинска.

Основной статьей расходов на Пасху является покупка ингредиентов: яйца, творог, сухофрукты, сметана. При этом 69% россиян планируют купить уже приготовленные куличи в магазине.

"В пользу покупки готовых украшений для яиц (краски, термонаклейки, декупаж) высказались 45% респондентов. Главные аргументы – эстетические соображения и экономия времени", – поделились авторы исследования.

При этом аналитики отметили рост интереса россиян к натуральным красителям, среди которых луковая шелуха, каркаде и морковь.

Ранее шеф-повар Александр Растунин рассказал, что секрет мягкого кулича на Пасху заключается в сиропе. По его словам, приятную влажность и насыщенный вкус куличу можно придать именно с помощью сиропа на основе сахара и виноградного сока.

Ингредиенты необходимо смешать и отправить варить на 5–7 минут до загустения сиропа. Затем, отметил шеф-повар, пропитку надо остудить и с помощь шприца добавить в кулич в нескольких местах.