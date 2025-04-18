РПЦ: верующие Молдавии из-за действий Кишинева могут лишиться Благодатного огня

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Миллионы верующих Молдавии могут быть лишены Благодатного огня из-за действий официального Кишинева. Об этом говорится в заявлении отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, размещенном на сайте Московского патриархата.

"17 апреля, в Великий Четверг Страстной Седмицы, власти республики Молдовы задержали архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в государство Израиль", – говорится в заявлении РПЦ.

Представитель Православной церкви Молдовы (ПЦМ) планировал вылететь в Израиль для участия в принесении Благодатного огня. Но власти не объяснили свои действия, которые могли бы привести к тому, что верующие Молдавии будут лишены возможности встретить огонь в своих храмах и монастырях.

"При этом, как утверждается, так называемая Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, участвует в принесении Благодатного огня без всяких препятствий", – посетовали в РПЦ.

Там рассматривают инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминации и ограничение верующих ПЦМ.

При этом молдавские пограничники пытаются переложить вину за срыв поездки на самого священника, так как тот якобы не явился в аэропорт за 3 часа до вылета, как предписано в связи с повышенными мерами безопасности.

"В данном случае в отношении этого лица провели стандартные процедуры проверки. Но из-за того, что он явился в аэропорт позже, чем полагается, проверку закончили после того, как завершилась посадка на самолет", – заявила пресс-секретарь полиции Илона Раилян в беседе изданию "Ньюсмейкер".

Инцидентом уже заинтересовались в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан сообщил РИА Новости, что управление собирает информацию о срыве поездки архиепископа.

"Мы получили ваш запрос по Молдове. Мы передали его нашим коллегам, чтобы проверить, есть ли у нас какая-либо информация", – отметил он.

При этом ожидается, что лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя, уже 19 апреля. В аэропорту Внуково огонь примут представители различных епархий. Однако широкой встречи не планируется. Также его планируется привезти в приграничье, в том числе в Белгород, Брянск, Курск и многие другие города России.

