Священник Кипшидзе объяснил, почему нельзя посещать кладбище на Пасху

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

На Пасху не рекомендуется посещать кладбище, уместнее будет вспомнить умерших. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе.

"Конечно, можно помолиться о своих усопших, в этом ничего плохого нет, но вот такой ажиотаж кладбищенский, он, наверное, уже более не является актуальным", – цитирует его Агентство "Москва".

Представитель РПЦ напомнил, что ранее поездки на кладбище в Пасху были распространенной практикой, но назвал это неверной формой проявления религиозности. Он вспомнил советские годы и отметил, что такого массового наплыва на кладбища уже нет.

"Люди понимают, что все-таки смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших", – добавил Кипшидзе.

В это же время другой представитель РПЦ призвал граждан не оставлять на могилах своих родных еду, так как она привлекает диких животных. Об этом в ходе пасхальной пресс-конференции рассказал протоиерей Михаил Потокин, сообщает РИА Новости.

По его словам, умершим нужна еда не физическая, а духовная, то есть молитва. Потокин признался, что ранее сам служил на кладбище, поэтому знает, что происходит, когда на могилах оставляют еду. Кипшидзе, в свою очередь, добавил, что подобное поведение относится к языческим обычаям, которым нет места в церковной жизни.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями. Он напомнил, что оба этих праздника приходятся на воскресенье, поэтому призвал установить дополнительный выходной в понедельник.



Представитель РПЦ указал, что такое решение имеет исторические и религиозные предпосылки. В настоящий период так поступают в некоторых европейских странах, подчеркнул Кипшидзе.

Тем не менее он обратил внимание, что РПЦ бы не хотелось, чтобы этот выходной стал не праздником, когда все вспоминают Воскресение Христа, а днем, когда "съедают еще одну порцию шашлыков".

