В РПЦ предложили ввести выходной в первый день после Пасхи

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Установление выходного понедельника, который следует за Пасхой, имеет исторические и религиозные предпосылки, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель РПЦ отметил, что в настоящий момент в некоторых европейских странах предоставляют один или два выходных дня на пасхальной неделе. При этом в России есть региональные праздники, которые могут быть установлены в соответствии с традициями других религий.

"Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков", – подчеркнул Кипшидзе и добавил, что до такого состояния можно довести любой праздник.

Он обратил внимание, что в России можно будет ввести выходной после Пасхи, когда общество осознает значимость этого праздника и поймет, что он не обладает меньшей значимостью, чем другие государственные праздники.

Кроме того, многие православные посещают храмы на Светлой седмице, первой неделе после Пасхи, указал исполняющий обязанности синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

По его словам, выходным после Пасхи можно будет показать детям значимость этого праздника и духовно расставить приоритеты. Также для кого-то этот день может стать важным моментом.

"Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они рожать детей не будут", – отметил Потокин.

При этом ранее священнослужитель РПЦ Павел Островский не поддержал идею ввести выходные дни после Пасхи и Троицы. По его словам, в этом нет необходимости, так как эти праздники отмечаются с субботы на воскресенье.

Священнослужитель подчеркнул, что на большие праздники в храмы приходят не более 5% граждан. Дополнительные же выходные могут быть использованы людьми для поездок на дачи и распития алкоголя.