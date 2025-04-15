Член РПЦ Кипшидзе назвал кощунством "пасхальный" маникюр

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Изображение икон и других религиозных символов на ногтях является кощунством. Об этом Москве 24 рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в Сети появилось видео с "пасхальным" маникюром, который оформлен в соответствии с религиозными канонами. На ногтях можно увидеть золотые кресты и изображения святых.

"Нам понятно желание девушек каким-то образом отразить Пасхальные дни в своем внешнем виде, но у всего есть разумный предел. Думаю, что изображение икон и других религиозных символов на ногтях находится за этим пределом", – отметил Кипшидзе.

По его словам, пасхальные мотивы можно использовать для создания соответствующего вида, к примеру, надевать красную одежду или платки на Пасху. При этом, когда на ногтях появляются кресты и иконы, это просто неприемлемо. Кипшидзе напомнил, что религиозные символы наносятся куда-либо с целью поклонения им.

"То есть христианин носит крест на шее как символ нашей принадлежности к церкви, способ выразить почтение к крестным страданиям Христа. А, скажем, икона на ногтях, очевидно, никакого почитания не предполагает, это просто украшение", – заключил он.

Ранее иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) прокомментировал продажу срезанных куличных "шапочек". Священнослужитель напомнил, что пасхальный кулич напоминает о Голгофе, поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи.