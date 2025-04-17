Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на площадках по всей Москве

В Москве 19 апреля стартует фестиваль "Пасхальный дар". Он пройдет на различных городских площадках и территориях рядом с храмами. Особое внимание уделят благотворительности и добрым делам.

Например, можно будет взять питомца и помочь животным из столичных приютов. Кроме того, в программе фестиваля запланированы 1,5 тысячи творческих мастер-классов, в том числе кулинарных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.